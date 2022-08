Entschärfung am Freitagabend : Bombenfund in Düsseldorf-Pempelfort – 17.000 Menschen werden evakuiert

Der Kampfmittelräumdienst soll die Bombe in Pempelfort noch am Freitag entschärfen. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

Düsseldorf Bei Bauarbeiten an der Moltkestraße im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ist am Freitag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden.

Insgesamt sind rund 57.000 Menschen betroffen, wenn im Lauf des Freitagabends eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Pempelfort entschärft wird.

In einem Umkreis von 500 Metern um die Fundstelle an der Moltkestraße müssen 17.000 Menschen ihre Wohnungen und/ oder Arbeitsplätze verlassen. In einem weiteren Radius von einem Kilometer sind rund 40.000 Menschen zu luftschutzgemäßem Verhalten aufgerufen. Das bedeutet: Im Haus bleiben, sich nicht in der Nähe von Fenstern und Glastüren aufhalten.

Zurzeit tagt der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) der Stadt, um den Ablauf zu koordinieren. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung ist bereits angefordert. Er kann die Bombe erst entschärfen, wenn die Gefahrenbereiche geräumt sind.