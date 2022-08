Entschärfung am Freitagabend : Bombenfund in Düsseldorf-Pempelfort – Evakuierung hat begonnen

Foto: Wolfgang Harste 13 Bilder Weltkriegsbombe in Düsseldorf-Pempelfort gefunden

Liveblog Düsseldorf Bei Bauarbeiten an der Moltkestraße im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ist am Freitag eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am Abend entschärft werden. Wir berichten laufend aktuell.

Insgesamt sind rund 57.000 Menschen vom Fund der Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Pempelfort betroffen

Die Bombe soll im Lauf des Freitagabends entschärft werden. Die Evakuierung läuft an.

Die Feuerwehr hat eine Karte veröffentlicht, auf der die Gefahrenbereiche und das zu evakuierende Gebiet eingezeichnet sind.

Das Festival Ehrenhof Open, das am Abend erstmals vor dem NRW-Forum stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Bei Bauarbeiten wurde an der Moltkestraße in Pempelfort eine amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese soll am Freitag im Laufe des Abend entschärft werden. Bis spätestens 20 Uhr müssen in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle etwa 17.000 Menschen ihre Wohnungen verlasen. Im Radius von 1000 Metern sind weitere 40.000 Personen betroffen – sie dürfen in ihren Wohnungen bleiben, sich aber nicht im Freien, auf Balkonen oder Terrassen aufhalten. Nach 20 Uhr sollen sie sich zudem möglichst weit entfernt von Glasflächen aufhalten.

Die Zufahrten zum Gefahrenbereich sind ab 19.30 Uhr gesperrt, teilte die Stadt mit. Lautsprecherwarnfahrzeuge sind unterwegs, um die betroffenen Bürger aufmerksam zu machen. Es wird empfohlen, die Gefahrenbereiche weiträumig zu umfahren.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe entschärfen, sobald der Gefahrenbereich vollständig geräumt ist. Um die Entschärfung nicht zu verzögern, appelliert die Stadt an alle Bürgerinnen und Bürger, den Gefahrenbereich zu verlassen. Über den genauen Zeitpunkt informiert die Stadt dann kurzfristig.

Für diejenigen, die während der Evakuierungszeit eine Anlaufstelle brauchen, stehen die Räume der Max-Planck-Schule, der Toni-Turek-Realschule sowie die Sporthalle der Klapheckschule offen. Dort ist durch die Stadt Düsseldorf eine Betreuung organisiert. Es gibt auch Isolationsräume für Corona-Infizierte.

Seit 17 Uhr stehen ab den Haltestellen Prinz-Georg-Straße (721) sowie Münsterstraße/Feuerwache (721) Rheinbahnbusse für den Transfer zur Betreuungsstelle Max-Planck-Gymnasium zur Verfügung.

Im engeren Radius um den Ort der Entschärfung befinden sich unter anderem das Marienhospital, die Kirche Heilige Dreifaltigkeit und die Kreuzkirche. Am Rande des erweiterten Radius befindet sich das St.-Vinzenz-Krankenhaus. Es wird dringend empfohlen, die beiden Kliniken nicht mehr aufzusuchen und auf andere Krankenhäuser auszuweichen. Autos sollten nach Möglichkeit aus den Gefahrenzonen weggefahren werden.

Menschen, die in dem inneren Gefahrenbereich wohnen und beispielsweise wegen Bettlägerigkeit oder Behinderung ihre Wohnungen nicht selbst verlassen können, können einen Transport ab sofort über die Leitstelle der Feuerwehr unter der Rufnummer 0211 19222 bestellen. Rollstühle, die mitgenommen werden müssen, sollten dabei unbedingt gemeldet werden.

Seitens der Rheinbahn müssen die Straßenbahnlinien 701, 704, 705, 706 und 707 ab 19.30 Uhr ihre Fahrten bis zum Ende der Entschärfung einstellen oder umleiten. Die Buslinien 721, 722, 733, 752, 754, 758, SB50 und SB55 werden ebenfalls ab 19.30 Uhr Uhr umgeleitet. Genauere Informationen zu den Umleitungen teilt die Rheinbahn auf ihren Kanälen mit.