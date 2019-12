Serie „So wohnt Düsseldorf“ : Dieses Haus in Oberkassel ist ein Traum aus Art Déco und Dunkelblau

Düsseldorf Hinter einer schlichten Backsteinfassade in Düsseldorf-Oberkassel hat ein Paar mit großem Aufwand und Liebe zum Detail seinen Wohntraum verwirklicht – auf fünf Etagen.

Sie haben sich dann für die große Lösung entschieden: das Haus aus den 1920er Jahren, das mit seiner Nachbarschaft zum Ensemble verschmelzt, völlig zu entkernen. „Und sehr viel Aufwand, Liebe zum Detail, Herzblut und Geld zu investieren“, so die Düsseldorfer Architektin Christine Pannen-Vulpi. Sie gefunden zu haben, erwies sich als ideale Lösung für das Bauherrn-Paar. Denn man war sich schnell einig, dass die 20er Jahre und deren gestalterische Elemente wieder lebendig werden sollten. „Wir haben über jedes Detail intensiv nachgedacht und viel recherchiert“, sagt Nikolaus. Eine Herausforderung, zuweilen auch an die Handwerkskunst. Da wurden die historischen Holzprofile der Fenster exakt nachgebaut und mit modernen, einbruchsicheren Glasscheiben kombiniert, Stuckbänder, Heizungsverkleidungen und das weiße Treppenhaus im Stil des Art Déco rekonstruiert – und mit einem schwarzen Handlauf ergänzt. Die Wirkung? Als ob es nie anders gewesen wäre.

Die kleinen Räume wurden mit Durchbrüchen zu einem offenen Erdgeschoss verwandelt, Platz für eine Küche, einen großen Esstisch aus Nussbaum, eine Sitzgruppe vor dem offenen Kamin. Und für die Farbe Blau, die sich in einem satten dunklen Ton an einer Wand, dem Teppich, den Sofapolstern wiederholt – bis zu den chinesischen Vasen mit ihren Glückssymbolen auf einem englischen Kabinettschrank aus dem 18. Jahrhundert, der ein geheimnisvolles Innenleben offenbart: Öffnet man seine Türen, verbergen sich dahinter viele weitere Türen. Ein einzigartiges Objekt, wie auch die geschnitzte Kaminumrandung aus der Gründerzeit oder eine Hochzeitstruhe von 1695 – wie viele Bräute mögen darin ihre Aussteuer sortiert haben?

In der ersten Etage ist der Ort fürs Alltagsleben der Familie mit einem großen Arbeitstisch, an dem auch die Kinder ihre Schularbeiten erledigen, einem zweiten Wohnzimmer zum Lesen und Fernsehen und einer kleinen, intimen Bibliothek, in der man auf der Stelle zu den bibliophilen Büchern greifen möchte, um damit in einem weinroten Ledersessel zu versinken. Bewacht wird die Szenerie von Kultgefäßen aus Südamerika, die der Großvater des Hausherrn von seinen Reisen mitbrachte. Auch die Liebe zu historischen Möbeln wurde Nikolaus vererbt, seine Eltern haben mit Antiquitäten gehandelt – und mit Leidenschaft gesammelt.

In der zweiten Etage ist Platz für die Schlafräume, für Ankleide und Bad, in dem sich das Schwarz-Weiß vom Souterrain wiederholt. Und darüber, unterm Spitzboden, können die beiden Söhne ungestört spielen und auch mal Freunde übernachten lassen. Von ganz oben geht‘s wieder viele Stufen hinunter zurück zum Hauseingang. Vorbei an einer alten Heizung mit einer Art Haube, einem Schränkchen, in dem früher in der Küche die Teller vorgewärmt wurden. Heute liegen Mützen und Handschuhe darin – griffbereit für kalte Wintertage.