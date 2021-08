Parkverbot in Düsseldorf : Wieder Halteverbot und keine Baustelle in Oberkassel

Düsseldorf Zwischen dem 30. August und dem 2. September dürfen die Oberkasseler laut Verkehrsschilder rund um den Drakeplatz nicht parken. Bauarbeiten haben die Anwohner aber keine gesehen. Schon vor einigen Wochen wurden Schilder aufgestellt und nichts passierte.

Inzwischen halten es zahlreiche Oberkasseler für einen Schild-Bürger-Streich. Schon wieder stehen rund um den Drakeplatz und an der Drakestraße acht Absolute-Halteverbotsschilder – und wieder passiert offenbar nichts. Offiziell herrscht von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr absolutes Halteverbot – laut Zusatzschild vom 30. August (Montag) bis 2. September (Donnerstag). Doch weder am Montag noch am Dienstag tat sich etwas an der „Baustelle“. Hielten sich die Autofahrer am ersten Tag noch daran, nicht in den Verbotszonen zu parken, nahmen sie am zweiten Tag das Verbot schon nicht mehr ernst.