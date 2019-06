Vorbereitungen in Oberkassel : Der Kirmes-Countdown läuft

Oberkassel Düsseldorf bereitet sich auf das größte Volksfest der Stadt vor: Auf den Rheinwiesen werden die Achterbahnen und Bierzelte aufgebaut, die Rheinbahn erstellt einen Sonderfahrplan und die Anwohner bekommen Parkausweise.

Noch gleicht das Gelände auf den Oberkasseler Rheinwiesen einer bunten Baustelle. Doch in drei Wochen soll hier die Größte Kirmes am Rhein stattfinden, mit mehr als vier Millionen Besuchern wird gerechnet. Einiges ist noch zu erledigen, bevor am 12. Juli das Volksfest beginnt, das zu den vier größten in Deutschland zählt. Ein Überblick:

Aufbau Anhänger beherrschen derzeit das Bild auf den Rheinwiesen. Einige Buden sind schon aufgebaut, per Steiger wird an den Licht- und Tonanlagen gearbeitet. Das Zelt der Alpenwelt steht schon, und die Pflanzen, die es in einer Losbude zu gewinnen geben wird, lagern in Lastwagen. Das Gelände der Alpina-Bahn ist abezäunt, vier der fünf Loopings der Olympia-Achterbahn ragen schon empor. Die Strecke ist halb fertig, irgendwann enden die Schienen jedoch in der Luft.