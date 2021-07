Stadtplanung in Düsseldorf : So geht es mit der Planung für den Belsenplatz weiter

Düsseldorf Die zentrale Fläche ist eine verkehrliche Katastrophe. Es gibt derzeit eigentlich nicht genug Platz für Autos, ÖPNV, Fahrräder und Fußgänger, die den Verkehrsknotenpunkt trotzdem alle nutzen müssen.

Die Planungen für den Belsenplatz sind einen Schritt weiter. Im Frühjahr hatte die Bezirksvertretung 4 dem Ordnungs- und Verkehrsausschuss empfohlen, bei der Stadt ein Planungskonzept in Auftrag zu geben, was dann auch von den Ausschussmitgliedern einstimmig umgesetzt wurde. In dem Konzept sollen verschiedene Stimmen berücksichtigt werden in Form von Beteiligungsprozessen – Kostenpflichtiger Inhalt Rheinbahn, Verkehrsexperten, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, aber auch Bewohner des Stadtteils – mit dem Ziel eines Gestaltungswettbewerbes.