Wettbewerb von Stiftung Warentest : Schüler testen erfolgreich Banken

Für Greta (14) und Leonie (14) steht fest, welche Bank in Düsseldorf das beste Schülerkonto anbietet. „Die Stadtsparkasse ist unser Testsieger. Neben dem Online-Auftritt hat uns vor allem der freundliche Service überzeugt“, sagt Leonie. Ihr Ergebnis beruht dabei auf einem intensiven Testverfahren, welches die beiden Neuntklässlerinnen zusammen mit drei weiteren Schülern des Comenius-Gymnasiums entwickelt haben. Dabei war ihr Testbericht und -verfahren so detailliert und gründlich, dass die Schüler nun dafür sogar prämiert werden. Welchen der ersten drei Plätze des Bundeswettbewerbs „Jugend testet“ der Stiftung Warentest sie gewonnen haben, wird jedoch erst im September bekannt gegeben.

„Anfangs haben wir erst einmal die wichtigsten Kriterien aufgestellt. Zum Beispiel durfte das Konto keine Nutzungsgebühren haben. Dann haben wir jede Bank in Düsseldorf abtelefoniert, was viel Zeit gekostet hat. Nicht jede Bank bietet so etwas überhaupt an“, sagt Greta. Drei Monate haben die Schüler an dem Projekt gearbeitet. Für den erfolgreichen Testbericht kam es abschließend darauf an, die gesammelten Informationen möglichst präzise, begründet und nachvollziehbar darzustellen.