Nach Roller-Diebstahl in Düsseldorf : Happy End für Schülerin aus Oberkassel

Sophie Büttner hat einen neuen Roller von der Moll-Gruppe bekommen. Chef Timm Moll überreichte ihr den Scooter im Autohaus in Heerdt. Foto: privat

Düsseldorf Vor der Haustür iner Freundin wurde Sophie Büttners E-Scooter gestohlen. Die 14-Jährige schrieb einen langen Brief an den Dieb, den sie an Laternenmasten in der Nachbarschaft pinnte. Den Zettel las der Chef eines Autohauses, der eine riesige Überraschung hatte für das Mädchen.