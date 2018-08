Oberkassel: Trauer um Paul Hilberath

Oberkassel Paul Hilberath, Chorleiter und Organist an St. Antonius, starb im Alter von 90 Jahren. Bereits sein Vater hat in der Kirche für musikalische Untermalung gesorgt.

Die Gemeinde St. Antonius trauert um ihren ehemaligen Organisten Paul Hilberath. Bis kurz vor seinem Tod am 7. August begleitete er regelmäßig im „Haus Lörick“, wo er wohnte, die Messen an der Orgel. Wenige Tage zuvor zum letzten Mal. „Erstmals nach dem Gottesdienst verzichtete er auf ein Nachspiel, es war zu heiß“, sagt Pfarrer Michael Dederichs. Wenig später sei er dann an einem Herzinfarkt gestorben. Heute um 12 Uhr finden Trauerfeier und Beisetzung auf dem Heerdter Friedhof statt, um 18 Uhr die Trauermesse in St. Antonius.