Oberkassel: Supermarkt Wundervoll auf Luegallee

Oberkassel In dem ehemaligen Kaiser’s an der Luegallee hat jetzt auf Privatinitiative das „Wundervoll“ eröffnet.

Was drei junge Oberkasseler Familien aus den ehemaligen Räumen des Kaiser’s Supermarkts am Tor zur Luegallee gemacht haben, ist mit dem Wort „Wundervoll“ treffend ausgedrückt. Nichts ist mehr dunkel und abgeschottet, alle Schaufenster sind von ihren Verkleidungen befreit, öffnen den Blick zur Luegallee und Markgrafenstraße. Und wer den Laden mit dem Schriftzug „Wundervoll“ an den Schaufenster betritt, erlebt ein Eldorado rund um Essen und Trinken – drapiert in üblichen Wandregalen oder als Gondeln Marke Eigenbau mitten im Raum.