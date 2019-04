Düsseldorf Oberkassel : Platanenreihe der Luegallee wird fortgeführt

Oberkassel Die Rheinbahn ließ links und rechts des neuen Hochbahnsteigs Bäume pflanzen. Am 1. Juli geht die Haltestelle in Betrieb.

Die Platanen wurden in einer Baumschule großgezogen und sind bereits 20 Jahre alt, so dass sie die Baumreihe der Luegallee bis zur Oberkasseler Brücke vervollständigen. „Die zukünftige Haltestelle sieht dann so aus, wie sie im Jahr 1909 zur Einweihung der Luegallee ausgesehen hat“, freut sich Bezirksbürgermeister Rolf Tups, der gemeinsam mit Michael Richarz, Mitglied des Rheinbahn-Vorstands die ersten Bäume wässerte. „Die Silhouette zwischen Luegallee und Luegplatz stimmt dann wieder.“ Als Beweis hatte Rheinbahnsprecher Georg Schumacher ein historisches Foto mitgebracht. Mit der Pflanzung der 23 Platanen ist aber noch nicht Schluss. Fünf weitere Bäume werden noch an den Fußweg zur Kirmeswiese gepflanzt. „Wir haben uns wegen der bedrohten Insekten für bienenfreundliche Linden entschieden“, sagt Landschaftsarchitket Christoph Ibach.