Düsseldorf Oberkassel : Orgelfrühling startet am 1. Mai

Oberkassel Seit nunmehr 15 Jahren lädt Kantor Thorsten Göbel zu der beliebten Konzertreihe ein.

Das Eröffnungskonzert ist am Mittwoch, 1. Mai. Ingrid Kasper, Kirchenmusikdirektorin an der Bamberger Stephanskirche, wird Werke von Bach, Reger und Pärt spielen. Das zweite Konzert des Orgelfrühlings, am 8. Mai, steht unter dem Zeichen „2019 am 19ten“ (Gast-Organisten wählen Kompositionen mit der Opuszahl 19). Edyta Müller, Kirchenmusikerin der evangelisch/lutherischen Christuskirche in Neuburg an der Donau, wird Bach, Vierne&Franck, Bruhns, Vivaldi und auch eigene Kompositionen vortragen.

Weiter geht es am 15. Mai mit Su-Meoung Han, nebenamtliche Kirchenmusikerin an der Auferstehungskirche. Am 22. Mai gibt Laura Schildmann, Kantorin in Bad Frankenhausen, ein Gastspiel und am 29. Mai wird die Japanerin Mari Fukumoto, Dozentin an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, Kompositionen von Reger und Paul Hindemith interpretieren. Mit Werken von Debussy und Dupré beendet Kantor Thorsten Göbel am 5. Juni den Orgelfrühling 2019.