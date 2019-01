Stadtbezirk 4: Die Bürger werden bei Bauvorhaben gehört

Stadtbezirk 4 Die linksrheinischen Politiker haben die Wege für Bürgeranhörungen geebnet. Darunter auch das umstittene Konzept für das Grundstück der St. Annakirche.

Tups Das Grundstück der stillgelegten St. Annakirche. Dort soll ein neues Wohnviertel entstehen. Ich denke, dass die Bürger schon in der zweiten Februarhälfte zur Wort kommen werden. Die Bezirksvertretung und im Nachgang der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung haben beschlossen, die Geschosshöhen im Anschluss an Alt-Niederkassel zu reduzieren, ebenso die gesamte Bebauungsdichte. Außerdem soll ein Modell der geplanten Gebäude gezeigt werden, um die Höhenverhältnisse vergleichen zu können. Darüber hinaus haben wir die Bürgeranhörung für das neue Wohnquartier am Albertussee mit 700 Wohnungen beschlossen und auch etliche Bauanträge für die neue Hildegard-Knef-Straße in Heerdt mit etwa 180 Wohnungen und Kita. Die Bürgeranhörungen für die Bebauung am Niederkasseleer Lohweg (Seestern) mit 240 Wohnungen und für das Lörick-Karree sind auf den Weg gebracht worden.