Düsseldorf Oberkassel : Stadt gibt Flüchtlingsheim auf

Die Flüchtlingseinrichtung an der Schanzenstraße 76 hat keine Bewohner mehr. Foto: Gabriel, Werner

Die Stadt trennt sich vom leer stehenden Gebäude an der Schanzenstraße 76.

Die Flüchtlingsunterkunft an der Schanzenstraße ist komplett geräumt, die Bewohner wurden auf andere Einrichtungen verteilt. Die Stadt will das zuletzt nicht voll belegte Gebäude Ende des Jahres an den Eigentümer zurückgeben. Bis es soweit ist, soll es als „Notfallpuffer“ bei Engpässen dienen.

„Das Amt für Migration und Integration hat beschlossen, den Mietvertrag, der am 31. Dezember 2019 endet, nicht mehr zu verlängern“, sagt Miriam Koch, Leiterin des Amtes für Migration und Integration. „Die Zahlen im Bereich Asyl sind zurückgegangen.“ Deshalb habe die Verwaltung vorgehabt, das Gebäude als Obdachlosenunterkunft zu nutzen. Nach einer Prüfung sei festgestellt worden, dass das wegen des „immensen Sanierungsaufwands“ nicht realisiert werden könne, so Koch. Das sei teils auch dem damaligen Brand geschuldet, „der uns stark zurückgeworfen hat.“

2015 war in einer Etage ein Feuer ausgebrochen. 179 Bewohner mussten in einer allgemein angespannten Flüchtlingssituation schnell anderweitig, allermeist in Turnhallen und Zelten, untergebracht werden. Denn ihre Unterkunft war durch Hitze, Rauch und Löschwasser unbewohnbar geworden. Linksrheinische Unternehmen, Diakonie und auch die Bürger boten Hilfen an. Denn das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und Einheimischen war über Jahrzehnte von Toleranz geprägt.