Düsseldorf Oberkassel: Einzelhandel an Luegallee im Wandel

Einzelhandel an Luegallee im Wandel

Einige Läden an der Leerstand stehen leer, andere ziehen um. Die linksrheinische Einkaufsstraße ist im Wandel. Foto: Anne Orthen (ort)

Oberkassel Die Oberkasseler Einkaufsmeile verändert sich einmal mehr. Alteingesessene Geschäfte schließen, neue werden eröffnet. Und dann gibt es noch das ungelöste Problem mit dem Hochbahnsteig.

Einige Schaufenster sind verhangen, andere tragen Zettel mit Anmerkungen zur Verlegung oder Schließung des Geschäfts und eine Apotheke mit verschlossenen Türen ohne jeden Hinweis gibt Rätsel auf. Der Einzelhandel auf der Luegallee ist in Bewegung. „Ein gewisser Wechsel auch innerhalb einer Branche ist normal. Die Luegallee lebt“, beruhigt Manfred Simon, Geschäftsführer der Werbegemeinschaft „Wir in Oberkassel“.

Beim Optiker Fielmann ist die Sache ohnehin eindeutig. Niederlassungsleiter Thomas Gerber erklärt: „Die Geschäftsräume in der Hausnummer 107 werden auf den neuesten Stand gebracht. Bis zur Neueröffnung, voraussichtlich im Juni, sind wir gegenüber auf der anderen Straßenseite zu finden.“ Dort hatte Maximilian Arndt seinen Verkaufsraum. Er wiederum ist weitergezogen an die Luegallee 120, ehemals Blumen Hartung. Gegenüber hat Apollo-Optik seine Filiale geschlossen, Interesse an einer Anmietung hat ein anderer Optiker.