Düsseldorf Oberkassel : Comenius hat jetzt sogar eine eigene Haltestelle

Die Hauptverwaltung der Rheinbahn wechselte von Oberkassel nach Lierenfeld. Jetzt ist auch das Haltestellenschild „Rheinbahn“ verschwunden.

Nachdem die Rheinbahn-Hauptverwaltung ins rechtsrheinische Düsseldorf gewechselt war, erinnerte nur noch die Haltestelle „Rheinbahnhaus“ an den ehemaligen Standort des Verkehrsunternehmens. An der Hansaallee. Auch das ist nun Geschichte. Denn das alte Haltestellen-Schild wurde entfernt und durch ein neues mit dem Schriftzug „Comenius-Gymnasium“ ersetzt. Das lag nahe, denn gegenüber befindet sich der Eingang des Oberkasseler Gymnasiums.

„Die gesamte Schulgemeinde freut sich darüber, nun eine eigene Straßenbahnhaltestelle zu haben“, sagt Schulleiter Stefan Aust. Was mit einer Idee begann, sei Wirklichkeit geworden. „Bereits vor zwei Jahren haben wir bei der Stadt, der Rheinbahn und der Bezirksvertretung 4 dafür geworben, dass die Haltestelle in Comenius-Gymnasium umbenannt wird.“ Keine leichte Aufgabe, denn in Düsseldorf ist es nicht üblich, Haltestellen nach Schulen zu benennen. „Wir haben einige Überzeugungsarbeit leisten müssen“, so Aust. Im September seien erste Signale von den entsprechenden Gremien gekommen, dass es wohl klappen könnte. Doch die Ungewissheit wurde erst dann beseitigt, als die neuen Schilder an der Haltestelle prangten.