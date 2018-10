Oberkassel: Bürger gegen Bushaltestelle Quirinstraße

Düsseldorf Oberkassel Anwohner und auch Geschäftsleute der Quirinstraße protestieren gegen eine weitere Bushaltestelle auf ihrer Straße. Sie fürchten noch mehr Unruhe und Verkehrsstaus auf ihrer Straße. Auch Parkplätze würden wegfallen.

Es werden immer mehr. Am Ende haben sich etwa zehn Anwohner auf der Quirinstraße versammelt, um gemeinsam die neuen Verkehrsführungen im Zuge des geplanten Hochbahnsteigs am Ende der Luegallee zu protestieren. Denn nun sollen die Buslinien vom Belsenplatz weg in die Wohnstraßen geschoben werden. Dazu ist auf der Quirinstraße eine weitere Bushaltestelle geplant. Und das wollen die Anwohner auf jeden Fall verhindern. Vor allem deshalb, weil schon jetzt vier Busse (833, 834, 835, 836), zuletzt kam der Metro-Bus dazu, an Ihren Wohnungen vorbeifahren und es bereits eine Haltestelle (833) an der Einfahrt Luegallee/Quiringstraße gibt. „Eine Endhaltestelle“, wie Wolfgang Hansen betont. „Dort machen die Fahrer Pause.“ Und wenn sich dann gegenüber die Busse wegen der langen Rotphase an der Ampel stauten, stehe alles still. Dann werde auch der Pkw-Verkehr in beide Fahrtrichtungen ausgebremst.