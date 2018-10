Oberkassel 2018: Kinder lassen selbst gebastelte Drachen steigen

Oberkassel Viele Gruppen haben in der ersten Herbstferienwoche Vliese bemalt und an ein Gestell gebaut. Die Drachen wurden gestern bei einem Abschlussfest präsentiert.

(ctri) Welchen Drachen die OGS-Gruppe der Bonifatius-Grundschule gestaltet hatte, war leicht zu erkennen. Mit lauten „Boni, Boni!“-Rufen feuerten die Kinder ihren bunt bemalten Drachen an, der auf seinem Weg zur Oberkasseler Brücke immer weiter in die Höhe stieg. Dicht gefolgt dabei von den acht Meter langen Drachen der anderen Gruppen, die in der ersten Herbstferienwoche in einer Zeltstadt auf den Rheinwiesen entstanden sind. Vorgeschnittene, wasserdichte und reißfeste Polyestervliese haben die Kinder mit Unterstützung von Künstlern ganz bunt bemalt und anschließend an Gestelle montiert. Entstanden sind mal abstrakte, mal mit Ornamenten bedruckte Flugobjekte, und so mancher Drachen trug das Logo des Lieblingsvereins.