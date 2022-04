Wirtschaft in Düsseldorf : Neues „me and all“-Hotel in Oberkassel

Düsseldorf Das Haus mit 249 Zimmern auf vier Etagen hat am Belsenplatz den Betrieb aufgenommen. Spatenstich war bereits Ende 2016, doch Corona hat die Lindner-Gruppe lange ausgebremst.

Sie können es selbst kaum glauben: Bereits Ende 2016 wurde die Baugrube ausgehoben und erst jetzt feiern Otto und Frank Lindner am Belsenplatz die Eröffnung ihres „me and all hotels“. „Als wir 2019 fast fertig waren, hat uns Corona ausgebremst“, sagen die dank der ersten Buchungseingänge nun sichtlich erleichterten Vorstände der Lindner-Gruppe.

Auch am linksrheinischen Standort spielen lokale Bezüge, Local Heroes und Kunst tragende Rollen: Schon beim Check-in an der „Golden Nugget“ genannten Rezeption ist das Kunstwerk von Adam Karamanlis unübersehbar. Es zeigt die englische Königsfamilie als Schafsherde im Pop-Art-Stil und spielt auf Düsseldorfs High Society an. Fotokünstler und Kurator Wolfgang Sohn hat zudem die öffentlichen Räume in der Lobby, in der Lounge und an der großen Bar mit großformatigen Fotografien heimischer Künstler gestaltet. Sehenswert sind die extravagant designten Toiletten mit Aligatorfiguren auf dem Waschtisch. Während sich auf der unteren Ebene in Opulenz schwelgen lässt, sind die übrigen vier Etagen mit insgesamt 249 Zimmern zurückhaltender im Interieur.