Politik in Düssldorf : Nach Austritt aus der Partei will Ex-Grüner in der Fraktion bleiben

Wegen Corona tagte die Bezirksvertretung zuletzt immer in Schulaulen im Stadtbezirk. Foto: nika

Düsseldorf Trotz des Austritts aus der Partei will Alexander Schmitt Mitglied der Grünen-Fraktion bleiben. Auch sein Mandat in der Bezirksvertretung 4 will er nicht niederlegen. Seine früheren Parteifreunde wollen ihn dazu bewegen.