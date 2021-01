Erinnerung in Düsseldorf : Schaufenster-Ausstellung erinnert an Kult-Kiosk Hoppe

Düsseldorf Heinz und Christel Hoppe hatten den Laden 58 Jahre als Familienbetrieb geführt. 70 Stunden die Woche stand mindestens einer von ihnen hinter der kleinen Ladentheke. Damit das leer stehende Geschäft nicht mehr wie ein trauriges schwarzes Loch aussieht, hat sich Michael Flascha etwas einfallen lassen.

Seit Silvester sind sie aus ihrem Laden raus – jetzt kommen die Hoppes zurück. Allerdings nur in Form einer Fotoausstellung. Seit Montag erinnern alte Bilder, die an die große Glasscheibe geklebt wurden, an die Zeit im Kult-Geschäft an der Luegallee. Hobby-Fotograf Michael Flascha hatte die Idee dazu. „Bisher sah das leer stehende Geschäft immer wie ein trauriges schwarzes Loch aus, jetzt bleiben die Menschen wieder stehen und schauen rein.“ Der Oberkasseler kaufte selbst schon als Kind bei Heinz (83) und Ehefrau Christel Hoppe (81) Fußballbilder und Kleinigkeiten ein.