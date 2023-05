Ein Kleid aus Fotocollagen Künstler präsentieren textile Werke in Oberkassel

Die Arbeiten von Claudia van Koolwijk, 1961 in Oberkassel geboren, ergänzen diese Präsentation feinster Handarbeitskunst. Sie studierte an der Kunstakademie, arbeitet als Künstlerin und Fotografin und zeigt mit einem aus Fotocollagen zusammengestellten Kleid, wie sich diese Künste verbinden lassen. Ihre gestickten Arbeiten stellen meist Erinnerungen und Momentaufnahmen dar. Die farbigen Ansichten mit häufig lose hängenden Fäden-Enden sind per Strickmaschine plus intensiver Nachbearbeitung entstanden und überzeugen mit Fäden, die zum Zeichnen benutzt wurden.