Diskussion um Wiedereröffnung : Haare ja, Hände nein: Der Kampf einer Kosmetikerin

Kathrin Weise-Walhöfer sagt, sie könne Maßnahmen zum Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern gewährleisten.

­ Während Friseure ab dem 4. Mai ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, kann sich Kathrin Weise-Walhöfer das im wahren Sinne des Wortes abschminken. Denn Kosmetiksalons müssen laut Vorgaben des Landes noch immer „bis auf Weiteres“ geschlossen bleiben. Die Inhaberin des Salons Walhöfer-Kosmetik in Oberkassel ist besorgt und sauer. Walhöfer: „Ich verstehe das Vorgehen nicht. Denn Friseure sind doch viel näher am Kunden dran als wir, bei einer Mani- oder Pediküre.“

Hände oder Füße – darum geht es Weise-Walhöfer. Kosmetikbehandlungen am Gesicht würde die 54-Jährige in ihrem Salon ohnehin nicht anbieten – zu groß sieht sie auch ihre Verantwortung für die sechs festangestellten Mitarbeiter. Für Maniküre und Pediküre hatte sie in dem 90 Quadratmeter großen Geschäft bereits während der Corona-Krise aufgerüstet. „Schon früh habe ich mich um entsprechende Schutzscheiben aus Plexiglas und so weiter gekümmert, außerdem würden wir mit Handschuhen, Mund- und Nasenschutz arbeiten.“ Auch dürfte kein Kunde das Geschäft an der Markgrafenstraße ohne Mundschutz betreten. Nach jeder Behandlung werde alles desinfiziert, erklärt die Inhaberin: „Das machen wir allerdings eh immer schon.“