Kommunalwahl in Düsseldorf : Schwarz regiert Links

Kommunalwahl in Düsseldorf

Stadtbezirk 4 Obwohl Rolf Tups seit März dieses Jahres CDU-Fraktionschef ist, will er trotzdem Bezirksbürgermeister bleiben. Wenn es denn die Stimmen bei der Kommunalwahl im September zulassen.

Man könnte fast sagen, das Linksrheinische ist eine CDU-Hochburg. Einzig im Stadtbezirk 5 haben die Christdemokraten einen Sitz (insgesamt zehn) mehr als im Linksrheinischen, wo die CDU bei der letzten Kommunalwahl vor sechs Jahren neun Plätze bekommen hat. Gemeinsam mit der FDP reichte es 2014 für eine Mehrheit, Ulrich Peters von den Liberalen spricht aber nicht von einer Koalition, sondern von einer Kooperation, „wir haben zwar eine große Schnittmenge, aber ganz bewusst keinen schriftlichen Vertrag, um immer nach Vernunft entscheiden zu können“, sagt Peters, der bei der Wahl am 13. September auf Listenplatz zwei steht. Die Nummer eins bei der FDP im Stadtbezirk 4 ist Brien Dorenz, er ist der Ortsvorsitzende im Linksrheinischen. Gerne hätte die FDP wieder einen Sitz mehr im Gremium, so wie es vor der letzten Wahl der Fall war. Gelingt der FDP das, würde Johannes Plingen als Dritter in die BV4 einziehen, die derzeitige zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, Karin Braun, wird sich verabschieden, sie ist nur noch auf Platz sieben gelistet.