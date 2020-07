Statt Kirmes in Düsseldorf : Es kribbelt immer noch

Oberkassel Die Menschen, die die Kirmes leben, sorgen für dieses Gefühl, das wir so vermissen in diesem Jahr. Es sind Schausteller wie Nicole Bauer, die schon als Kind im elterlichen Betrieb halfen und die sich nur das für ihre Zukunft vorstellen können.

Kirmes-Reporter müssen stressresistent sein, sie müssen Lärm ertragen und einen guten Magen haben, nicht nur, weil es so viele wilde Achterbahnen gibt auf dem Rummel. Der Job als Kirmes-Reporter ist aber vor allem eines: eine Ehre. Und da spreche ich sicher für meine Vorgänger und jene, die mir irgendwann folgen werden – hoffentlich noch nicht so bald. Jedenfalls ist das Leben auf der Kirmes besonders. Und schon lange, bevor am Freitag das Fass angestochen wird, kribbelt es. Wenn die ersten Lkw die Einzelteile der Fahrgeschäfte anliefern, das Riesenrad so langsam Form annimmt, die Lichter anfangen zu brennen. Dann kommt dieses Kirmes-Gefühl auf, das viele so schmerzlich vermissen in diesem Jahr. Natürlich ist es toll, dass Schausteller und Stadt eine Alternative bieten in diesen besonderen Zeiten, aber ich glaube, es geht vielen ähnlich wie mir: Für unsere Rheinkirmes gibt es keinen Ersatz. Und die Rheinwiesen sind ein Ort, an dem nicht nur Besucher zusammenkommen. Auch für die Schausteller ist es wie ein großes Klassentreffen. Und ein bisschen gehören wir Kirmes-Reporter auch dazu.