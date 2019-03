Düsseldorf Heerdt: Warten auf die Schönheitskur

Der Grafiker Mirko Akira Suzuki will die Pfeiler unter der B 7 verschönern.

Noch immer prangen die hässlichen Schmierereien auf den Pfeilern der Straßenbrücke zwischen Benediktus- und Krefelder Straße. Der Verdacht, dass der Heerdter Grafiker Mirko Akira Suzuki nicht zum Zuge kommen wird, den Raum unter der Brücke von den Graffiti zu befreien und mit schönen Bildern aus dem Stadtteil neu zu dekorieren, ist aber unbegründet. „Wir sind schon einige Schritte weiter“, sagt er. Denn inzwischen sei er Mitglied im Heerdter Bürgerverein, der sich sehr bemühe. Leider haben wir noch keine Zusage von der Stadt.“ Der Grafiker kann nicht verstehen, warum es so lange dauert, bis er loslegen kann. „Alle sollen doch froh sein, wenn die dreckige Brücke kostenlos verschönert wird.“ Es sei nicht leicht gewesen, einen Ansprechpartner in der Verwaltung zu finden, doch jetzt solle alles auf dem richtigen Schreibtisch gelandet sein. „Das Projekt liegt beim Kulturamt“, weiß Clemens Sökefeld, Vorsitzender des Bürgervereins. Der Künstler habe auch Entwürfe an die Stadt geschickt mit Ansichten von Heerdt. „Das ist umso wichtiger, weil dann deutlich wird, dass keine extremen Bilder zu erwarten sind“, so Sökefeld.