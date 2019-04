Düsseldorf Heerdt : Anwohner kritisieren Straßenausbau

Heerdt Weil die Stadt von einer „Erstherstellung“ der Straße ausgeht, könnten die Anlieger der Rudolfstraße an den Kosten beteiligt werden.

Schlosserei, Druckerei, Kugellager, Schreinerei, Gärtnerei und ein Modellbauer, um nur einige zu nennen, sind an der Rudolfstraße angesiedelt. Es gibt aber auch Wohnhäuser, der Anteil liegt etwa bei 20 Prozent. In der Vergangenheit war sie ein einfacher Weg, der mit einer Asphaltdecke versehen wurde. Alle waren damit zufrieden, Gewerbetreibende und Anwohner. Das hat sich gründlich geändert. Denn nach jahrelangem Stillstand hat sich die Stadt nun entschlossen, die Rudolfstraße von Grund auf umzubauen. Das bedeutet: Die 360 Meter lange Strecke zwischen Pestalozzi- und Heesenstraße bekommt eine 550 Meter breite Fahrbahn, einen 1,85 Meter breiten Gehweg auf der südlichen Seite und Parkbuchten. Darüber hinaus sollen 19 Bäume gepflanzt werden. Die Bauarbeiten haben schon begonnen. Die Kosten liegen etwa bei 723.000 Euro.

Die zu erwartenden Kosten treibt auch sein Nachbar Hans-Peter Tieves um. Er, der bis zur Rente 40 Jahre bei BMW gearbeitet hat, hat das vom Großvater vor 1900 gebaute Haus an der Ecke Rudolf-/Pestalozzistraße in dritter Generation übernommen. „Mein Großvater hat es noch mit Goldmark bezahlt“, sagt der Enkel, der schon Erfahrungen mit dem Thema Anliegerkosten gesammelt hat. „Ich habe ein Eckgrundstück, das an die Pestalozzistraße grenzt“, sagt Tieves. „Nach dem kompletten Ausbau der Pestalozzistraße wurde ich schon von der Stadt zur Kasse gebeten.“ Zwei Jahre nach Fertigstellung der Straße sei ihm eine Rechnung ins Haus geflattert, die „mich sehr erschüttert hat“. Jetzt sei er 74 Jahre alt und längst Rentner. „Mein Geld ist für Reparaturen und Modernisierungen in mein altes Haus geflossen“, stellt er fest. „Wie soll ein Rentner denn diese hohen Anliegerkosten von mehreren Tausend Euro zahlen können?“, fragt er. Außerdem zahlen alle Kfz-Steuern, mit denen Straßen gebaut werden sollten.