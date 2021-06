Baustellen in Düsseldorf : Halteverbot – aber keine Bauarbeiten

Düsseldorf Seit Tagen fallen mindestens zehn Stellplätze am Drakestraße weg, doch eine Baustelle ist nicht da. Die Stadt muss Sperrungen 72 Stunden im Vorfeld ankündigen, doch Anwohner berichten, dass das Halteverbot schon vor mehr als einer Woche eingerichtet worden sein soll.

Parkraum in der Stadt ist knapp – nicht zuletzt wegen der zahlreichen Baustellen. Doch es ist ärgerlich, wenn die Stadt Halteverbotsschilder aufstellt und nichts passiert. Konkreter Fall: die Drakestraße in Oberkassel. Vor mehr als einer Woche haben dort Mitarbeiter Schilder platziert, die darauf hinweisen, dass vom 28. Juni bis 1. Juli in der Zeit von 7 bis 15 Uhr Parkverbot herrscht. Damit fallen mindestens zehn Parkplätze weg. Allerdings ist am Montag und Dienstag nichts passiert. An der Drakestraße zwischen Hausnummer 30 und 32 und auf der anderen Seite des Platzes soll in Höhe der Nummer 35 eine Baustelle eingerichtet werden. Eine Kanalreinigung sei geplant, heißt es beim Amt für Verkehrsmanagement.