Oberkassel: Haltestelle Luegplatz wird barrierefrei

Oberkassel Die Vorarbeiten für den Hochbahnsteig am "Tor" zu Oberkassel sollen Ende Mai beendet werden. Start ist am 5. Juni.

Die Haltestelle Luegplatz liegt an einem Brückenkopf, muss zu Kirmeszeiten Massen an Besuchern verkraften und soll bei laufendem Betrieb in einen Hochbahnsteig umgewandelt werden. Gründe, die den Bauherrn, die Rheinbahn AG, veranlassen, von einer komplizierten Planung zu sprechen. "Eine Herausforderung", so Stefan Berchter, Bereichsleiter Infrastruktur der Rheinbahn AG, der jüngst die einzelnen Bauphasen den linksrheinischen Bezirksvertretern vorstellte.

Die Bezirkspolitiker reagierten mit einigen Anregungen auf den Vortrag von Berchter. Die Grünen denken an mobile Anzeigentafeln, um die Autofahrer zu informieren, auf was sie sich einzustellen haben. "Das Projekt ist viel zu groß dafür, passt nicht auf ein DIN-A4-Blatt", so Berchter. "Es werden Mitarbeiter der Rheinbahn an Ort und Stelle sein, um die Verkehrsteilnehmer aufzuklären." Die CDU regte an, auch an die vielen Pendler zu denken, die Düsseldorf täglich ansteuern. Sie sollten, bevor sie in Richtung Landeshauptstadt aufbrächen, bereits in ihren jeweiligen Gemeinden über die Sperrungen am Luegplatz informiert werden. Und die SPD wollte wissen, wo die Lagerflächen für die Baumaterialien eingerichtet werden. Berchter: "Seitlich der Fahrbahnen auf den Grünflächen und den Rheinwiesen." Darüber hinaus regte Axel Warden (SPD) an, die Bevölkerung über Stillstandzeiten zu informieren. "Am Beispiel Quirinstraße zeigt sich, dass regelmäßig Unruhe aufkommt, wenn sich auf der Baustelle nichts rührt."