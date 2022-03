Hilfe für Ukraine in Düsseldorf : Oberkasseler starten Aktion für Ukraine

Oberkassel Händler und Gastronomen sammeln auf vielfältige Art Spenden für eine Kinder-Hilfsorganisation. Schon der Kauf einer Eiskugel hilft dabei.

Den Startschuss für das Bündnis „Oberkassel hilft – wir machen mit“ gaben Rebecca und Christian Jacobs, Inhaber der Familien-Boutique qnootsch an der Luegallee . „Am Donnerstagmorgen hatten wir die Idee dazu. Eigentlich wollten zuerst nur wir was machen. Dann haben wir uns überlegt, dass es viel mehr bringt, wenn wir uns als Kaufleute und Gastronomen in Oberkassel zusammentun“, sagt Christian Jacobs.

In der Familien-Boutique qnootsch steht beispielsweise eine kleine Spendenbox und es werden bestimmte Produkte wie Kerzenvasen oder Kakteen verkauft, bei denen der Erlös komplett gespendet wird. Die Oberkasseler Apotheke stellt Medikamente gegen Spenden zusammen: „Wir besorgen alles, was gebraucht wird, für die Summe, die man uns nennt und kümmern uns darum, dass es dann auch da ankommt, wo es gebraucht wird“, erklärt Apotheker Roland Vreden. Luisa Hamburg vom gleichnamigen Modegeschäft sagt: „Bei uns gehen zehn Prozent des Umsatzes in die Spendenbox.“

Am Ende sollen die Gelder an die Hilfsorganisation „Kleiner Prinz“ gehen, die seit 1993 weltweit Kinder in Not unterstützt. Alle Beteiligten haben sich in einer Whatsapp-Gruppe zusammengetan. „So können wir uns schnell und unkompliziert gegenseitig unterstützen“, erklärt Christian Jacobs. Auch wenn der Hintergrund traurig und dramatisch ist, freut er sich, dass so viele mitmachen: „Das schweißt uns und als Händler in Oberkassel noch mehr zusammen.“