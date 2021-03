Bauen in Düsseldorf : Rund um St. Antonius wird saniert

Bauen in Düsseldorf

Oberkassel Die Bauarbeiten für eine Runderneuerung des Kirchplatzes haben begonnen. Sie sollen bis September dauern, denn auch unterirdisch besteht Sanierungsbedarf.

Der Zutritt zur Kirche ist ausgeschildert: Besucher müssen durch die Sakristei am Seiteneingang, der Haupteingang ist geschlossen. Denn an der Luegallee ist eine Baustelle eingerichtet, die sich über den gesamten großen Vorplatz erstreckt.

St. Antonius ist der Mittelpunkt in Oberkassel und ein beliebter Treffpunkt. Neben dem Markt auf dem Babarossaplatz der nur dienstags und freitags geöffnet hat, stehen dort zahlreiche Markthändler. Sie mussten nun, wie auch die in jüngster Zeit dazugekommenen mobilen Imbiss- und Getränkestände den Bauarbeiten weichen, sind sozusagen um die Ecke gezogen. Auch zum neuen Standort an , der Adalberstraße weisen Schilder. „Ich bin hier ganz zufrieden“, sagt die Blumenverkäuferin, „es ist ruhiger, und die Leute finden uns. Wir bleiben ja nur vier bis fünf Wochen.“ Auch der Getränkemann findet den neuen Standort gut, ergänzt aber: „Es fehlt die Laufkundschaft.“