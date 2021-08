Gastronomie in Düsseldorf : Das Ende einer Ära nach fast 33 Jahren

Carlo Benini und Domenico de Luca sind ein eingespieltes Team. Seit 32 Jahren betreiben sie das Confettis in Oberkassel. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Das Confettis ist beliebt bei Promis, Sportlern und Politikern. Jetzt muss das italienische Restaurant schließen – am 12. Dezember ist es so weit. Was danach passiert – die Gastwirte Carlo Benini und Domenico de Luca wissen es nicht.