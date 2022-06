Menschen in Düsseldorf : Ein leidenschaftlicher Gastgeber

Gastronom Michelangelo Saitta wird 60 Jahre alt. Der Sizilianer ist 1976 nach Düsseldorf gekommen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An diesem Freitag feiert Michelangelo Saitta seinen 60. Geburtstag. Seit mehr als 40 Jahren lebt er inzwischen in seiner Wahlheimatstadt Düsseldorf, in Oberkassel ist sein Restaurant und Weinhandel Saittavini eine Institution.

Sein erstes kleines Glas Wein hat Michelangelo Saitta im Alter von acht Jahren getrunken. Damals lebte er bei seiner Großmutter auf Sizilien und durfte bei der Weinlese helfen. „Zur Belohnung bekamen wir Weintrauben, aus denen meine Oma einen süßen Wein hergestellt hat – und den durfte ich probieren“, erzählt Saitta. Die bis heute andauernde Liebe zu gutem Wein entstand allerdings erst ein paar Jahre später in Düsseldorf. Seine Eltern und die drei älteren Brüder lebten damals bereits in der Landeshauptstadt – nach dem Tod der Großmutter zog der 14-jährige Michelangelo 1976 zu ihnen. Und als der Vater nur kurze Zeit später in Pempelfort einen Tante-Emma-Laden eröffnete, dort italienische Lebensmittel und Weine verkaufte, arbeitete er sofort mit.

„Unser Ziel war es, diesen Laden zu einem italienischen Feinkostgeschäft zu entwickeln und hochwertige Ware für anspruchsvolle Kunden anzubieten“, berichtet der heute 60-Jährige. Und weil sein Vater ihm von Anfang an vertraute und große Geduld für den Sohn aufbrachte, wurde dieser schon als junger Mann zum Weinexperten. Darüber hinaus half ihm ein Nachbar, von Beruf Sommelier, das Wissen nach und nach zu vertiefen. Das Geschäft war nicht nur überaus erfolgreich – die Saittas konnten sich schnell einen großen Kundenstamm aufbauen –, es brachte dem jungen Michelangelo auch privates Glück. „Ich habe dort meine Frau kennengelernt, ihr Vater war Kunde bei uns. Sie war erst 15 Jahre alt, aber vier Jahre später haben wir geheiratet“, erzählt er.

Info Das Saittavini öffnet schon um 10 Uhr Was Saittavini, Luegallee 79, Oberkassel Öffnungszeiten montags bis samstags, 10 bis 24 Uhr, Küche von 12 bis 22.30 Uhr, sonntags (außer zu Messezeiten) ist Ruhetag Kontakt Telefon 0211 57797918 und im Internet unter

www.saittavini.de

Im Sommer 1982 folgte dann der Umzug nach Oberkassel. Dort entstand eine damals in Deutschland noch einzigartige Restauration, nämlich eine Kombination aus Weinhandel, Feinkostgeschäft und Restaurant. Mit seinem Bruder Giuseppe, der nur sechs Monate später einstieg, führte Michelangelo Saitta dann die Geschäfte – darunter unter anderem die Osteria Nussbaum in Niederkassel – 27 Jahre lang gemeinsam. Seine Leidenschaft war und ist bis heute – neben der großen Freude daran, Gastgeber zu sein – der Wein, und zwar keineswegs nur der Genuss, sondern insbesondere auch Anbau, Anbaugebiete und Rebsorten.

Deshalb ging mit der Eröffnung des Saittavini an der Luegallee im Oktober 1998 für ihn auch ein Traum in Erfüllung, denn dort kann er seit inzwischen mehr als 20 Jahren genau dieser Passion folgen. Die Gäste, manche kennt er bereits seit Jahrzehnten, kommen nicht nur zum Essen, sondern lassen sich auch gern den passenden Wein empfehlen. „Wir haben mehr als 1000 Weine im Angebot, übrigens inzwischen nicht nur italienische, sondern auch viele andere, vorwiegend aus Europa“, sagt er Stolz. Viele Winzer kennt er seit Jahren persönlich und besucht sie auf seinen Reisen regelmäßig. In seinem Oberkasseler Weinkeller – ein Paradies für jeden Weinliebhaber – lagern unter idealen Bedingungen mehr als 10.000 Flaschen unterschiedlicher Jahrgänge.

Dass er seine Leidenschaft an einen seiner drei Söhne weitergeben konnte, freut ihn ganz besonders. Davide Saitta ist ausgebildeter Sommelier und führt mit dem Prinzinger by Saittavini bereits seit acht Jahren sein eigenes Restaurant. Gemeinsam ist Vater und Sohn übrigens nicht nur die Liebe zum Wein. Den beiden Gastronomen ist es wichtig, ihren Gästen qualitativ hochwertige und authentische italienische Küche und ihren Mitarbeitenden möglichst gute Arbeitsbedingungen zu bieten.