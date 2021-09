Heiraten in Düsseldorf : Ein Festival für Bräute

Brautkleiderexpertinnen Mona Kuhn und Kirsten Wilms (v.r.) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am 5. September können angehende Bräute einen Nachmittag lang bei Livemusik und Prosecco Inspirationen rund um das Thema Hochzeitsplanung finden

Als Kirsten Wilms und Mona Kuhn vor rund eineinhalb auf der Suche nach den perfekten Brautkleidern für ihre geplanten Hochzeiten waren, stellten sie schnell fest, dass sie in Düsseldorf und Umgebung nicht fündig würden. „Wir wünschten uns eher zeitlose, moderne, coole Kleider und wollten unsere eigenen Ideen verwirklichen“, erinnern sich die Schwestern. Also machten sie sich mitten in der Coronakrise – neben ihren Vollzeitjobs, denen sie vorerst weiterhin nachgehen – selbstständig und konzipierten eine Internetseite und einen Onlineshop und eröffneten im Oktober vergangenen Jahres ihr Brautatelier „Oonce“ in Oberkassel.

Wilms arbeitet seit vielen Jahren in der Modebranche und kennt sich mit Stoffen und Schnitten gut aus, Kuhn ist Marketingexpertin. Gemeinsam entwerfen sie nun ihre eigene Brautmodenkollektion, bestehend aus Kleidern und Zweiteilern, die für jede Braut auf Wunsch nach Maß handgefertigt werden. „Das Besondere an unserer Kollektion ist, dass die Kundinnen selbst kreativ sein dürfen und etwa die Ärmel oder den Ausschnitt nach ihren Vorstellungen ändern können“, sagt Wilms, die inzwischen in einem Kleid aus der eigenen Kollektion geheiratet hat.

Auch für ausgefallene Wünsche haben die Schwestern jederzeit ein offenes Ohr – möchte eine Braut beispielsweise kein weißes Kleid tragen, haben sie jede Menge Vorschläge für Stoffe in anderen Farben. „Wir haben kürzlich sogar ein schwarzes Brautkleid verkauft.“ Zur Beratung und Anprobe vereinbaren angehende Bräute in der Regel einen persönlichen Termin, aber das eine oder andere Kleid haben die Designerinnen – insbesondere während des Lockdowns – auch online verkauft.