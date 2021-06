Brauchtum in Düsseldorf : St.-Sebastianus-Schützen in Oberkassel ehren Jubilare

Düsseldorf Fast zwei Jahre ruhte die Vereinsarbeit bei den Schützen in Oberkassel, die die aktuellen Lockerungen nun genutzt haben, um sich im Biergarten zu treffen. Dort bekamen Schützen, die 25, 50 oder 20 Jahre Mitglied sind, eine Ehrennadel.

(mgö) Dem St.-Sebastianus-Schützenverein in Oberkassel beizutreten, war für Oliver Vogel selbstverständlich. „Ich kannte das nicht anders, bin da hineingewachsen und hatte eigentlich keine andere Wahl“, sagt der 31-Jährige lachend. Am Wochenende wurde er für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Gesellschaft Hubertus und damit im Regiment ausgezeichnet. „Die Jubilare aus zwei Jahren haben auf die Anerkennung ihrer langen Zugehörigkeit gewartet. Deshalb haben wir die nach der corona-bedingten Zwangspause zurückgefahrenen Kontaktbeschränkungen genutzt, um sie zu ehren“, so Norbert Vogel.