Nachruf Trauer um Marlies Balkenhol

Die Düsseldorfer Grünen, insbesondere linksrheinische Vertreter, trauern um Marlies Balkenhol, die nach schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren friedlich zu Hause eingeschlief. Ihr Herz schlug immer für „ihr“ Oberkassel und das gesamte Linksrheinische Düsseldorf. Balkenhol war eine große Kämpferin. Ihrer Überzeugung folgend, hat sie sich unbeirrt für die Dinge eingesetzt, die sie für richtig hielt. Für die Grünen war sie seit Mitte der neunziger Jahre in verschiedenen Funktionen tätig. Neben der Bezirksvertretung 4, in der sie bis 2009 zuletzt als Fraktionsprecherin tätig war, war sie auch Mitglied des Düsseldorfer Bauausschusses. Viele Dinge, die heute in Oberkassel so selbstverständlich erscheinen, seien auf ihr Wirken zurückzuführen, so die Partei – die Rasengleise in der Luegallee, der Trompetenbaum an der Arnulfstraße, der Denkmalschutz für das historische Wartehäuschen auf dem Barbarossaplatz und das Schaffen von Wohnraum statt eines ausschließlichen Gewerbeparks hinter dem Alten Bahnhof in Oberkassel.