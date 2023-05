Gebäude in Düsseldorf-Oberkassel Wird das alte Comenius-Gymnasium verkauft?

Trotz des äußerlichen Erscheinungsbildes – die Fassade macht auf den ersten Blick etwa nicht mehr den besten Eindruck – befindet sich das alte Comenius-Gymnasium in einem betriebsfähigen Zustand. Die Flächen zeigen zwar altersgemäße Abnutzungen, werden aber laufend instandgehalten, wie die Stadt auf eine Anfrage der Grünen im März 2022 mitteilte. Man könnte zum Gebäudezustand des ehemaligen Gymnasiums also sagen: Es sieht schlimmer aus, als es ist. Doch was ist in Zukunft mit dem unter Denkmalschutz stehenden Bau geplant, in dem sich heutzutage das Creativhaus Oberkassel (siehe Info) befindet? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Bezirksvertretung 4 in ihrer jüngsten Sitzung.