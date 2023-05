Gastronomie in Düsseldorf-Oberkassel Widerstand gegen geplante Weinbar

Gastronom Walid El Sheikh möchte ein weiteres Mal expandieren und in leer stehenden Räumen an der Sonderburgstraße in Oberkassel eine Weinbar eröffnen. Einen Namen, den er noch nicht verraten möchte, hat er auch schon, ebenso steht das Konzept fest und ein Architekt für die Umgestaltung des Ladens in den Startlöchern. Was es allerdings auch gibt, sind Bedenken aus der Anwohnerschaft im Viertel. Deshalb waren El Sheikhs Pläne Thema in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 4.