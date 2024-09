Gastronomie in Oberkassel Neuer Antrag für Weinbar ruft Politik auf den Plan

Am 9. Oktober soll die Stadtverwaltung der Bezirksvertretung 4 berichten, was der Sachstand ist. Im entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion heißt es, dass sich die Bürgerinitiative „Keine Altstadt 2.0“ an die Parteien und einzelne Politiker gewandt habe. Denn in Oberkassel habe man läuten hören, dass El Sheikh „einen Bauantrag für gastronomische Zwecke gestellt haben soll“.