Kostüme im Festival-Stil „Coachella-Damen“ feiern Karneval im Comenius

Kalifornien im Comenius: Die Aula des Gymnasiums in Oberkassel verwandelte sich ins „Coachella Valley“. Das gleichnamige Kult-Festival in den USA zieht jedes Jahr Zehntausende an. Bei der Damensitzung „Wieverkram“ der Tonnengarde waren es nicht ganz so viele – dennoch war der Saal ausverkauft. Hunderte Damen im typischen Coachella-Hippie-Style erlebten das Programm.