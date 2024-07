Tanabata-Fest in Oberkassel Japanisches Nachbarschaftsfest bei rheinischem Schmuddelwetter

Zwar war der Besucherzustrom nicht so groß wie 2023 bei 27 Grad, was auch die Freude an den Trödel- und Gastronomieständen und beim Kimono-Ankleiden etwas trübte. Doch der allgemein guten Laune tat das keinen Abbruch. Das niederrheinische Schmuddelwetter ändert auch nichts an den Wachstumsplänen. „Im nächsten Jahr möchten wir dreimal so groß werden“, verrät Zentrum-plus-Teamleiterin Petra Buchta-Meuser. „Dann wollen wir auch auf der Hansaallee feiern.“