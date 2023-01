Filiale in Düsseldorf Superbiomarkt schließt in Oberkassel

Mit der Schließung der Filiale in Oberkassel geht Superbiomarkt offen um. Man müsse sich wegen der „Kostenstruktur“ vom Standort trennen, die anderen Märkte im Stadtgebiet blieben erhalten, sagt ein Unternehmenssprecher. Superbiomarkt ist noch an der Nordstraße in Pempelfort, an der Aachener Straße in Bilk, an der Bender Straße in Gerresheim und an der Hauptstraße in Benrath vertreten, die rund 15 Mitarbeiter aus der Filiale in Oberkassel werden auf die anderen Standorte verteilt. Für den Superbiomarkt sei dies eine Win-Win-Situation: Die Mitarbeiter behielten zum einen ihren Job und die anderen Standorte bekämen zum anderen qualifiertes Personal – dieses zu finden, sei ein riesiges Problem, so der Sprecher.