Brauchtum in Düsseldorf Das Schützenfest in Oberkassel fällt aus

Im vergangenen Jahr hat der St. Sebastianus Schützenverein Oberkassel von 1873 ein ganz besonderes Schützenfest gefeiert – den 150. Geburtstag. Das umfangreiche Programm einschließlich Party, Parade und Gänsereiten wird allen Schützen und den Besuchern als tolles Jubiläumsfest noch lange in Erinnerung bleiben. Und das ist gut so. Denn in diesem Jahr wird es kein Schützenfest geben.