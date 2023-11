Gedenken in Düsseldorf Schüler folgen den Spuren der jüdischen Nachbarn in Oberkassel

Mehrmals ist die Familie in Oberkassel umgezogen. „Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten spürte auch die Familie Mayer die zunehmende Diskriminierung auch mit dem Ausschluss aus Sportvereinen und Anfeindungen im eigenen Geschäft oder den Straßen Düsseldorfs“, zitierte ein Schüler aus einem Text. Durch einen glücklichen Zufall – der lokale Parteiverantwortliche war auf einer privaten Feier und hatte die bereits vorbereitete Adressliste eingeschlossen – begannen in Oberkassel die Überfälle auf die jüdische Bevölkerung deutlich später. So kam es, dass einige wenige Menschen in Oberkassel vom Pogrom verschont blieben, darunter auch Otto und Paula Mayer. Zutiefst geschockt von der Gewalt und Zerstörung stand das Paar in den Tagen danach befreundeten Familien bei. Und bekam selbst noch im November die Kündigung für die Wohnung. Der Hausbesitzer befürchtete weitere gewaltsame Übergriffe und sorgte sich um sein Mietobjekt.