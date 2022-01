Stolpersteine in Düsseldorf : Ein Einzelschicksal macht Geschichte greifbar

Düsseldorf Schüler des Comenius-Gymnasiums haben Stolpersteine gesäubert und sich mit den Schicksalen hinter den dort veröffentlichten Namen beschäftigt.

Es hat etwas Sinnbildliches. Die Schüler und Schülerinnen der 9c des Comenius-Gymnasiums hocken vor dem Haus an der Cheruskerstraße 46 und reinigen mit Schwämmen und Reinigungsmitteln den Stolperstein, der an Heinrich Pfingst erinnert. So wie der Stein immer heller wird, so wird auch die Vorstellung der Jugendlichen vom Schicksal des jüdischen Kaufmanns und seiner Familie immer klarer. In einem lebendigen Frage- und Antwortspiel lässt Lehrer Markus Bußmann Geschichte greifbarer werden.