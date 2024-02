Kult-Café in Düsseldorf gekündigt Röstmeister wollen in Oberkassel bleiben

Stammkunde Johannes (52) fände es extrem schade, wenn die Röstmeister vom Belsenplatz verschwinden. „Gerade samstags am Vormittag ist das hier ein so netter und beliebter Treffpunkt. Man redet über Pläne für das Wochenende, und meistens kommt dann noch eine nette Verabredung dazu“, sagt er. In den Sozialen Netzwerken bekommen die „Röstmeister“ auch jede Menge Zuspruch. Unter anderem heißt es: „Das ist ein großer Verlust für das gesellschaftliche Leben in Düsseldorf-Oberkassel“ und „Oh no, bei euch gibt es einfach den besten Kaffee“ oder auch „Schade, da war so schöne Sonne“. Auch Stammkundin Laura (28) würde sich freuen, wenn sie weiter ihren Latte Macchiato auf der „Röstmeister“-Terrasse trinken könnte: „Für mich ist das hier der perfekte Platz, um etwas zu sehen – und um gesehen zu werden“, sagt sie lachend: „Wir sind hier ja schließlich in Oberkassel!“