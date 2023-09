Ausstellung im Oktober Robinson Tilly zeigt „Irrtümlich leise“ Werke

Die ausgestellten 30 Werke beschäftigen sich vorrangig mit dem Dialog zwischen der Natur und Architektur: „Es sind Begegnungen, teils abstrakt in makabren Situationen.“ Tilly sieht im Alltag Dinge, aus denen er fotografische Kunstwerke macht: „Ich stelle gern Kontraste dar, mag es aber auch klassisch, mit Bildkompositionen – so, wie sie die alten Meister pflegten.“ Beispielhaft ist der Berg Plastiktüten, der auf einem Industriegelände zufällig in der Ecke lag – ein riesiger Abfallhaufen, der zur Kunst wird.