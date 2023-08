Bauen in Düsseldorf-Oberkassel Politiker gegen umstrittenes Projekt auf „Chateau Rikx“-Gelände

Düsseldorf · Das Wohnungsbauprojekt auf dem Gelände des ehemaligen „Chateau Rikx“ am Belsenplatz erregt die Gemüter in Düsseldorf-Oberkassel. Gleich in zwei Gremien wurde es jetzt diskutiert – und bekam mehr Gegen- als Rückenwind.

24.08.2023, 08:50 Uhr

Viel ist noch nicht vom Projekt am Belsenplatz zu sehen – und das bleibt auch vorerst so. Foto: Christine Wolff

Von Uwe-Jens Ruhnau und Marc Ingel

Der Planungsausschuss will nicht voreilig grünes Licht für das umstrittene Neubauprojekt am Belsenplatz geben. Nur die CDU machte sich dafür stark, die von der Verwaltung gewünschten Befreiungen von Vorgaben des Bebauungsplans (bei Grundflächen- und Geschossanzahl sowie Wandhöhe) zu beschließen. Sieben Ja- standen deswegen 14 Nein-Stimmen gegenüber.