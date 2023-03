Kundenärger in Düsseldorf Personalengpass in Oberkasseler Postfiliale

„In unserer Filiale in Oberkassel haben wir mit einer Erkrankungswelle zu kämpfen, die wir nicht durch Vertretungskräfte auffangen konnten – nicht zuletzt auch deshalb, weil wir in unseren Filialen das Vier-Augen-Prinzip beachten müssen“, sagt ein Sprecher der Postbank auf Anfrage unserer Redaktion. Die Postbank ist offiziell zuständig für die Filiale an der Luegallee, in der sich auch Büros der Bank befinden. Man entschuldige sich bei den Kundinnen und Kunden „für alle Unannehmlichkeiten, die sie deswegen in Kauf nehmen mussten“, so der Sprecher. Für die kommende Woche erwarte man beim Personal allerdings „eine deutliche Besserung“. Konkret solle die Filiale am Montag und Dienstag normal öffnen, am Mittwoch vormittags und am Donnerstag nachmittags. „Am Samstag nach dem Karfreitag muss sie leider noch einmal geschlossen bleiben“, teilt der Sprecher mit.