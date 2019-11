Mein Laden in Düsseldorf : Weinexperte seit 25 Jahren

Oberkassel Argentinien, Chile, Spanien – Thomas Nies verkauft Wein aus der ganzen Welt.

Die Trauben, aus denen die Weine entstanden sind, die zum Sortiment von „Wein & Mehr“ gehören, sind in Argentinien, Australien, Chile, Österreich, Spanien, Südafrika oder Portugal gereift. „Die größten Herkunftsländer aber sind Frankreich, Deutschland und Italien“, sagt Thomas Nies. Der ausgebildete Restaurantfachmann mit Erfahrung als Sommelier in einem Londoner Sterne-Restaurant hat sich 1994 den Wunsch von der Selbstständigkeit erfüllt und an der Cheruskerstraße in Oberkassel einen Weinfachhandel eröffnet. Jetzt feiert er mit „Wein & Mehr“ 25-Jähriges und findet: „Das Konzept, von Beginn an Veranstaltungen ins Programm zu nehmen, ist aufgegangen.“